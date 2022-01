Se você realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e está em busca da tão sonhada bolsa de estudos, saiba que você já pode, por meio da estimativa, saber qual a média necessária para ingressar em cada curso.

Com base em anos anteriores é possível estabelecer uma média para cada faculdade. Entretanto, vale a pena lembrar que as notas podem variar de acordo com a região e instituição de ensino. Se você deseja saber qual é a média necessária para o curso de seu interesse, Veja qual é a pontuação do Enem necessária para cada curso!

Como a média do Enem é calculada?

Antes de abordarmos qual média é necessária para cada faculdade, devemos entender como a média do Enem é formulada, afinal, ela é sempre alvo de dúvidas. Diferente de outras provas, o Enem não leva em conta apenas as questões certas e erradas para te dar uma média final, mas, sim, quais questões você acertou e quais você errou. Essa é a famosa Teoria de Resposta ao Item (TRI).

O que é TRI?

TRI é um cálculo que visa detectar se houve chute ou não em questões da prova. Para fazer a média, o cálculo leva em conta as questões fáceis, médias e difíceis, e, a partir disso, consegue avaliar se seu desempenho na prova foi "sorte" ou não. Por isso é comum encontrarmos estudantes com o mesmo número de acertos, mas, notas completamente diferentes.

Onde posso aplicar minha nota?

Você poderá aplicar sua nota do Enem nos principais programas do governo. São eles: Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade Para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Tabela de notas para cada curso

Agora que já abordamos como sua média final é formulada, veja, a seguir, quais as melhores opções de cursos para você aplicá-la em cada programa.

Minha média não é suficiente, e agora?

Se você não alcançou a média necessária para ingressar no curso de seu interesse, não se preocupe!

