Educação 04/02/2022 11:10 G1MT A 3 dias do início das aulas, MT tem mais de 40 mil vagas restantes nas escolas estaduais Até agora, existem pouco mais de 325 mil alunos matriculados na rede estadual para o ano letivo de 2022. — Foto: Rodrigo Nagafuti Estão disponíveis pelo sistema matrícula web mais de 44 mil vagas nas escolas estaduais de Mato Grosso, segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc). O ano letivo começa na próxima segunda-feira (7). Na capital, uma das escolas estaduais com sobra de vagas é a Dom José do Despraiado. De acordo com a direção da escola, estão sobrando vagas em cinco turmas. No período da manhã, tem vagas para o sétimo e oitavo ano, e no período da tarde, para o quarto, quinto e sexto ano. Os pais que tiverem interesse podem fazer a matrícula presencialmente na escola. Também há vagas sobrando na Escola Estadual André Luiz, no Bairro Consil em algumas turmas, como sétimo, oitavo e terceiro ano. A solicitação de vaga nessa escola deve ser feita pela internet, pela matrícula web. Até o momento, existem pouco mais de 325 mil alunos matriculados na rede estadual para o ano letivo de 2022. Ainda segundo dados da Seduc, 2022 deve começar com mais de 31 mil alunos novos na rede estadual. Em 2021, o número de alunos novos foi menor: 19.732 estudantes.

