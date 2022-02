Educação 06/02/2022 16:14 Volta às aulas: ¼ dos municípios já reabriram escolas e 21% devem cobrar vacina Mais da metade (51%) dos prefeitos ainda não decidiu se vai cobrar comprovante de vacinação contra a covid-19 de estudantes Foto de Katerina Holmes no Pexels Somente 25% dos municípios brasileiros já retomaram as aulas presenciais neste ano. Apesar disso, cerca de 88% já têm data prevista para isso. As informações são da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre a situação da covid-19 no país, que revela ainda: 21% das prefeituras devem exigir o comprovante de vacinação dos alunos. A entidade ouviu 1.827 prefeituras entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro. Em 95,5% dos municípios a vacinação de crianças de 5 a 11 anos teve início, mas em mais da metade (51%) dessas cidades ainda não há decisão sobre cobrar ou não o comprovante de vacinação contra a covid-19 para permitir a entrada de estudantes em salas de aula. Quanto à disponibilidade do imunizante para crianças, o levantamento apontou que 15,5% dos prefeitos pesquisados indicaram a falta nesta semana. Para 82,6%, não houve nenhum problema com a quantidade de vacinas recebidas. O aumento das internações em 37% dos municípios pesquisados foi identificado. Em 33,6% não ocorreram novas internações e, em 22,1%, houve estabilidade. Só 5% disseram ter havido uma redução. Em relação às internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a pesquisa verificou o aumento em 19,9% das cidades. Em 55,9% não ocorreram internações em UTIs. (Com Assessoria)

