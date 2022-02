Entretenimento 10/02/2022 15:46 Série de O Senhor dos Anéis vai ter cenas de sexo? Showrunner explica o que esperar da produção O Senhor dos Anéis é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores franquias já feitas na história do cinema, tanto que até hoje vem gerando novas produções sobre a Terra-Média, a começar pela recente trilogia baseada no livro O Hobbit e, em breve, teremos a nova série do Amazon Prime Video, que deve ser a produção mais cara já feita na história. Depois de anunciarem que a produção será lançada no dia 02 de setembro e que o seu primeiro trailer será divulgado neste domingo, dia 13, foram reveladas as primeiras imagens da produção e o showrunner Patrick McKay revelou o que podemos esperar da história. O Senhor dos Anéis: Qual é a ordem para assistir aos filmes, incluindo O Hobbit e a série do Prime Video? Apesar de ter um grande elenco, o estúdio tem mantido quase todos os personagens em segredo, com Galadriel e Sauron sendo as duas exceções confirmadas. O sigilo foi tão forte que só em janeiro de 2022 a Amazon anunciou o título completo do programa, Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. Em entrevista à revista Vanity Fair, o showrunner da série contou detalhes sobre a história que será contada, "Anéis para os elfos, anéis para os anões, anéis para os homens e, então, o anel que Sauron usou para enganá-los. É a história sobre a criação de todos esses poderes, de onde vieram e o que fizeram para todas as raças". Ele aproveitou também para esclarecer sobre alguns rumores envolvendo cenas de sexo na nova produção, uma discussão que mobilizou os fãs porque parte deles acreditava que incluí-las iria contra o espírito do material original do Tolkien. "[A intenção] é fazer uma série para todo mundo, crianças que têm 11, 12, 13 anos, mesmo que em alguns momentos talvez eles precisem cobrir os olhos se as coisas ficarem um pouco assustadoras. Falamos sobre o tom dos livros do Tolkien. Esse é um material que às vezes é assustador -- e às vezes bastante intenso, político e sofisticado --, mas também é caloroso e otimista. É sobre amizade, irmandade e azarões superando grandes sombras", afirmou Mckay. O Senhor dos Anéis: Fã que vive como um Hobbit quer construir "condado" na Itália e recebe apoio do elenco Nas imagens divulgadas, podemos ver as versões mais jovens de Galadriel e Elrond de O Senhor dos Anéis, mas também vários novos personagens como Robert Aramayo como um jovem Elrond, que Hugo Weaving interpretou na trilogia original. Como esperado, a adaptação da Amazon está inventando vários personagens originais fora do cânone estabelecido. Algumas das adições proeminentes incluem a princesa Disa (Sophia Nomvete), o elfo Silvan Arondir (Ismael Cruz Córdova), Bronwyn (Nazanin Boniadi) e Halbrand (Charlie Vickers). Já Megan Richards e Markella Kavenagh estão interpretando dois harfoots não revelados que terão um enredo crucial quando encontrarem um "misterioso homem perdido" com uma origem que é descrita como um dos "enigmas mais atraentes" da série.

Voltar + Entretenimento