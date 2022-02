Após receber um comentário nada agradável nas redes sociais, Zilu Godoi fez questão de responder a uma seguidora nesta quinta-feira, 10. Tudo começou quando, no Stories do Instagram, a ex de Zezé Di Camargo questionou a forma como os fãs a chamavam, no entanto, um dos adjetivos lhe chamou atenção.

"Chifruda", disse uma internauta, diante das diversas polêmicas envolvendo o casamento com o sertanejo. "Esse fardo não é meu. Não tenho responsabilidades sobre atitudes alheias. Que pena ver uma mulher escrever isso", negou Zilu.

Recentemente, a socialite que vive no exterior na companhia do namorado, publicou um vídeo rebatendo as supostas alfinetadas de Graciele Lacerda, atual noiva do cantor. Só para se ter ideia, em um desabafo no YouTube, a empresária lamentou a onda de comentários envolvendo o seu nome e garantiu que sua mudança do Brasil foi justamente para evitar futuros conflitos.

Vale lembrar que na última quarta-feira, 3, em outro momento de interação com os fãs, Zilu foi questionada sobre a relação com Graciele e afirmou não ter raiva dela. "Se você está em paz como diz porque não se torna amiga da atual do seu ex?", perguntou um fã.

"Estar em paz não significa ter amizade ou conviver com quem não te fez bem. Eu não preciso ter amizade com ninguém para me sentir em paz. Quando me refiro 'estar em paz' é olhar uma ferida e ver uma cicatriz que não dói mais. Por muito tempo eu evitei falar abertamente sobre isso, porque ainda me machucava. Hoje eu falo e não sinto nada. Mas isso não quer dizer que quero ter proximidade ou amizade", explicou.