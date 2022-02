Nesta sexta-feira (11) a cantora Elba Ramalho falou um pouco sobre a chegada dos seus 70 anos de idade. Em entrevista para a revista “Quem”, a artista deixou claro que está vivendo um período ótimo em sua vida, e ainda aproveitou o momento para falar a respeito dos seus 40 anos no mundo da música.

De acordo com Elba, ela precisa manter sua essência: “Não posso mudar o meu jeito de ser. Continuo muito jovem, com cabelão, com o corpo maravilhoso e com muita sabedoria, embora eu tenha 70 anos. Acho que a idade está me favorecendo. Claro que tem outros pontos que a gente tem que ter mais cuidados, mais precauções com a saúde, observar melhor como andam as coisas porque a idade pode nos surpreender com coisas negativas. Mas para mim tem sido tudo positivo”, disse.

“O envelhecimento é uma coisa que não tem como ajeitar. Ou você se conforma, aceita e considera que envelhecer é só mais sabedoria ou você vai sofrer, querer se consertar o tempo todo porque tem uma ruga a mais, caiu aqui, a musculatura já não tem a mesma força e mesmo brilho de 20 anos atrás… Não importa! Você está cheio de conhecimento, energia boa e amor para oferecer para o mundo. O canto é melhor, a voz mais bonita, você está mais feliz e sereno”, continuou.

A artista ainda falou que mesmo o físico mudando, é com o passar dos anos que todos conseguem alcançar um amadurecimento espiritual: “Envelhecer é compreender que um lado enfraquece, mas que, em compensação, o espírito enobrece muito mais. Estou envelhecendo bem, apesar de saber que as pessoas querem sempre me ver jovem e tudo isso”, finalizou ela.