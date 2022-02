Entretenimento 12/02/2022 09:34 editalconcursosbrasil.com.br Novo truque do WhatsApp mostra quem tem seu número salvo Verificação é útil para descobrir se ex-namorados (as), desafetos ou empresas adicionaram seu número para mandar mensagem. Muitas vezes, acabamos perdendo controle de quem tem acesso aos nossos dados do WhatsApp, o que pode causar problemas no quesito privacidade. Nesse caso, para uma maior segurança, é possível descobrir quem salvou seu número no celular recorrendo a um truque simples. Se você deseja identificar quem está com seu contato, saiba que o WhatsApp ainda não oferece, por enquanto, uma ferramenta exclusiva capaz de trazer tal informação. Porém, um macete infalível fará com que você saiba quem fora da sua lista de contatos possui o seu número. Descubra quem tem seu número de celular usando o WhatsApp A forma de descobrir quem tem acesso ao seu número sem que você saiba é bem simples: basta criar uma lista de transmissão no WhatsApp. A função permite que você envie uma mensagem para todos os seus contatos e também para aqueles que mantêm o seu número salvo nas suas próprias listas. Quando esse recurso é ativado, o mensageiro identifica quais são esses usuários, permitindo que eles se tornem elegíveis para receber a transmissão. Confira o passo a passo abaixo: Acesse o WhatsApp;

Caso o seu aparelho seja um iPhone, vá em “Listas de transmissão”, “Nova lista”;

Mas caso o seu dispositivo seja um Android, toque em “Mais” (os três pontinhos), “Nova transmissão”;

Na lista que se abrir, aparecerão números sem identificação agrupados no caractere “#”;

Em suma, isso significa que esses contatos não estão na sua lista, mas têm o seu contato salvo. A dica é muito importante para quem precisa bloquear uma pessoa antes mesmo que ela tente enviar qualquer tipo de conteúdo. Geralmente, a verificação é útil para descobrir se ex-namorados (as), desafetos ou empresas adicionaram seu número para mandar mensagem, dentre outras situações.

