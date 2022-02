Entretenimento 16/02/2022 08:50 IGN Brasil Roteiro de Gladiador 2 está pronto; confira detalhes da sequência O diretor de Gladiador, Ridley Scott, confirmou em entrevista ao Collider que o roteiro da sequência está pronto! "Está escrito", confirmou Scott. Nós temos uma ótima base para seguir. Você não pode simplesmente fazer um outro Gladiador igual... É preciso pegar certos componentes certeiros do primeiro filme e seguir em frente." Gladiator 2 foi anunciado em 2018, depois que a Paramount oficialmente deu luz verde ao projeto. Espera-se que a história siga Lucius Verus – o neto de Marcus Aurelius que foi interpretado por Spencer Treat Clark no filme original. O roteiro foi escrito por Peter Craig, que também co-escreveu os dois últimos filmes de Jogos Vorazes, bem como a próxima sequência de Top Gun, Maverick. Devido ao destino de Maximus Decimus Meridius no final de Gladiator, Russel Crowe não deve retornar para a sequência, ao menos que ele apareça em uma série de flashbacks. No entanto, nenhum anúncio oficial de elenco foi feito. O segundo filme da franquia está programado para começar a produção após o longa Kitbag ser concluído. Também dirigido por Ridley Scott, ele contará a história de Napoleão Bonaparte e terá Joaquin Phoenix no papel principal. Joaquin Phoenix, que viveu o Imperador Cômodo em Gladiador, será Napoleão no novo filme de Ridley Scott Gladiador foi lançado em 2000 e ganhou cinco Oscars. O filme segue a história de Maximus Decimus Meridius – um general romano traído que se vê capturado por traficantes de escravos e forçado a batalhar após o assassinato de sua esposa e filho. O filme arrecadou mais de US $ 460 milhões nas bilheterias mundiais e atualmente tem uma classificação de 77% no Rotten Tomatoes.

Voltar + Entretenimento