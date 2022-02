Entretenimento 17/02/2022 16:13 Estadão Conteúdo Influencer quase morreu para bater recorde inusitado Mary Magdalene já gastou mais de R$ 500 mil em cirurgias e, há dois anos, correu risco de morrer para ter 'vagina mais gorda do mundo' Foto: Instagram/@1800leavemaryalone / Estadão Muitas pessoas recorrem aos procedimentos cirúrgicos para corrigir alguma insatisfação com o corpo, mas para a influencer Mary Magdalene, de 25 anos, as plásticas viraram uma espécie de "vício". Conhecida como "viciada em plásticas", Mary já gastou mais de US$ 100 mil em cirurgias - algo em torno de mais de R$ 514 mil, na cotação atual. Há cerca de dois anos, ela quase morreu para ter "a vagina mais gorda do mundo". Ela contou que precisou fazer duas transfusões de sangue e que o próprio médico achou que ela fosse morrer. Mesmo após o episódio, Mary recentemente realizou uma cirurgia no nariz e comemorou: "Estou viva, amém". A sua primeira cirurgia foi aos 21. Na época, ela trabalhava como stripper e acompanhante de luxo. De lá para cá, foram inúmeros procedimentos. "Eu gosto de parecer fútil, bagaceira e vagab****", disse Mary ao podcast No Jumper no final do ano passado.

