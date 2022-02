A Warner divulgou o pôster e o primeiro trailer legendado de "Elvis", a cinebiografia do Rei do Rock dirigida por Baz Luhrmann ("O Grande Gatsby"). E a prévia tem tudo o que os fãs poderiam desejar, cobrindo todas as fases da carreira do cantor, com uma recriação caprichada, atenta aos detalhes.

Mais que isso, Luhrmann conecta os extremos, do despertar do interesse do menino Elvis Presley na música até final de sua carreira como cantor de baladas, encontrando um ponto comum pouco explorado. Em vez de artistas de blues, sua inspiração é conectada à performance de pastores negros, de forma a mostrar como o fervor religioso transmitido pelos spirituals lhe permitia entrar em transe ao cantar.

Austin Butler ("Era uma Vez em… Hollywood") incorpora a fisicalidade e se esforça para assumir o sotaque caipira do cantor, enquanto se transforma rapidamente na tela, desde um jovem roqueiro da metade dos anos 1950 num homem maduro em sua volta triunfal de 1968 e na fase final da carreira, nos megashows dos anos 1970. E a cereja em cima do bolo: em vez de dublar, ele canta mesmo as músicas que apresenta no filme.

"Elvis" também destaca o ator Tom Hanks ("Finch") bastante transformado como o coronel Tom Parker, empresário do Rei do Rock, além de Olivia DeJonge (a Ellie da série "The Society") no papel de Priscilla, a esposa do cantor, e Maggie Gyllenhaal (a Candy de "The Deuce") como Gladys, a mãe de Elvis.

Filmado na Austrália, a produção superou paralisação durante a pandemia, com direito a contágio de Tom Hanks, para ser filmada e chegar aos cinemas em 14 de julho no Brasil - quatro semanas após os EUA.