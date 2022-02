"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" arredondou sua bilheteria neste fim de semana, tornando-se o sexto filme a ultrapassar a marca de US$ 1,8 bilhão em arrecadação mundial em todos os tempos. O detalhe é que a coprodução da Sony e da Disney/Marvel é o único título no topo do ranking a chegar tão longe sem vender ingressos na China, segundo maior mercado de cinema do planeta, onde não foi lançado.

Por conta disso, o filme não deve entrar no Top 5. Como completou dois meses em cartaz, apenas um lançamento na China o impulsionaria aos 2 bilhões para chegar perto de "Vingadores: Guerra Infinita" (US$ 2,04 bilhões). Em tendência de queda em suas vendas, atualmente o filme é o 4º mais visto nos EUA e Canadá.

Neste fim de semana, arrecadou mais US$ 7,2 milhões para atingir a impressionante soma de US$ 759 milhões no mercado norte-americano e encostar na bilheteria de "Avatar" (US$ 760 milhões). Com isso, está prestes a se tornar o terceiro filme de maior arrecadação da América do Norte em todos os tempos.

Mas também deve se acomodar nesta posição, pois os filmes à sua frente tem grande vantagem: "Vingadores: Ultimato", com US$ 858 milhões, e "Star Wars: O Despertar da Força", com US$ 936 milhões.

No final de janeiro, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" também se tornou o segundo filme a ultrapassar o faturamento de R$ 300 milhões nas bilheterias do Brasil, ficando atrás apenas da arrecadação de "Vingadores: Ultimato" (R$ 388,8 milhões) no país. Desde então, a diferença caiu bastante, mas ainda não foi suficiente para mudar estas posições.

Confira abaixo as 10 maiores bilheterias de cinema do mundo em todos os tempos.

1. "Avatar" - US$ 2,84 bilhões

2. "Vingadores: Ultimato" - US$ 2,79 bilhões

3. "Titanic" - US$ 2,2 bilhões

4. "Star Wars: O Despertar da Força" - US$ 2,06 bilhões

5. "Vingadores: Guerra Infinita" - US$ 2,04 bilhões

6. "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" - US$ 1,8 bilhão

7. "Jurassic World" - US$ 1,67 bilhão

8. "O Rei Leão" - US$ 1,66 bilhão

9. "Os Vingadores" - US$ 1,518 bilhão

10. "Velozes e Furiosos 7" - US$ 1,517 bilhão