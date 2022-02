Os serviços de IPTV pirata continuam sendo a causa de diversas ações judiciais ao redor do mundo. Desta vez, uma ação assinada por estúdios de Hollywood e empresas ligadas a plataformas de streaming, como Netflix, Amazon e Apple, foi aberta nos Estados Unidos, tendo como alvo empresas que comercializam o serviço violando direitos autorais ao oferecer acesso indevido a filmes e séries.

A aliança também conta com grandes nomes como Disney, Warner, Paramount, Universal e Columbia. Ao se juntarem as outras três empresas, a ação está processando um morador do estado do Texas, nos Estados Unidos. De acordo com o processo, Dwayne Anthony é dono de dois IPTVs piratas: o AllAccessTV e o Quality Restreams, que supostamente transmitem mais de 600 filmes e 600 séries de televisão sem autorização.

A associação de estúdios quer uma indenização no valor de US$ 150 mil por danos materiais para cada obra pirateada. Anthony é acusado de três crimes por meio dos IPTVs piratas: violação de copyright, contribuição para a violação de copyright e indução à violação de copyright. Além dele, outras 20 pessoas entraram na mira por acusações de pirataria.