'Meu Malvado Favorito 4' tem data de estreia divulgada, saiba quando De acordo com a revista Variety, o longa "Meu Malvado Favorito 4" sairá do papel e será lançado nos cinemas no dia 03 de julho de 2024. As vozes foram mantidas pela Universal Pictures. A produção conta com Steve Carrell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove e Steve Coogan. O diretor Chris Renaud é o responsável pelo título, com Patrick Delage como co-diretor. Em 2017, Meu Malvado Favorito tornou-se a franquia de animação mais lucrativa a história, superando Shrek.

