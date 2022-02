Entretenimento 22/02/2022 07:43 Canção “Baby Shark” se tornará filme animado em 2023 Foto: Divulgação A música infantil “Baby Shark” foi um grande sucesso em todo o mundo. A Paramount anunciou que está preparado um filme animado estrelado pelo famoso tubarão, com lançamento previsto para 2023. De acordo com a Billboard, “Baby Shark” é o vídeo musical mais visto da história do Youtube, com mais de 10 bilhões de visualizações. O anúncio do longa, que será coproduzido pela Nickelodeon e pela Pinkfong Company, veio junto a outras novidades dos estúdios. Franquias como Bob Esponja, Transformers e Star Trek também ganharão novos filmes. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do NATIVA NEWS

