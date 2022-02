Entretenimento 22/02/2022 13:43 www.msn.com Aos 63 anos de idade, Madonna exibe aparência extremamente jovial em fotos Madonna chocou a web ao ostentar a aparência jovial em uma série de fotos compartilhadas nas redes sociais. A publicação gerou inúmeros debates, com alguns seguidores apontando um possível excesso de filtros e retoques que a deixam com rostinho de adolescente. Na sequência de oito cliques, a cantora, de 63 anos de idade, aparece aproveitando uma bela taça de vinho, fumando cigarro e posando com telefone e papéis. Estilosa, a diva estava poderosíssima em um look composto por blusa branca, colete preto, calça com estampa de flores, sandália rosa e diversos acessórios como luvas, chapéu e óculos para finalizar. Na legenda, ela fez referência à produção de seu filme biográfico. Tentando fazer um filme… É muito difícil! Não tem outra maneira. Fã ou hater? Alguns internautas acreditam que a cantora esteja com a aparência muito artificial nas fotos e deixaram comentários na publicação criticando o suposto exagero de filtros. Parece ter 16 anos! exagerou um seguidor. Você é um ícone… não precisa do retoque excessivo do photoshop… dito com amor, afirma outro. Mas, por favor, mostre-nos seu verdadeiro rosto. Muito melhor que este, pede um terceiro. Por outro lado, diversos usuários elogiaram o visual de Madonna e ficaram encantados com a sua beleza nas fotos. Como isso é possível?, questiona um fã. Minha eternamente jovem! Amo você, resume outro. Linda e sexy! Confira as fotos abaixo: A seguir, relembre os amores da vida da cantora! © Divulgação Em algum momento dos anos 1980, provavelmente antes do casamento com Sean Penn, Madonna namorou ninguém menos que Jean-Michel Basquiat. Segundo o jornal The Guardian, o término com o artista plástico reconhecido mundialmente e conhecido como o rei do graffiti foi feio, e ele até pediu de volta os quadros que tinha dado à cantora. Basquiat morreu em 1988. © Divulgação Madonna definitivamente é um ícone da música dos anos 80 e 90! A cantora nascida em 16 de agosto de 1958 começou a fazer sucesso por volta de 1984 e, como não poderia deixar de acontecer, passou a ganhar cada vez mais espaço da mídia - o que atraiu bastante atenção para sua vida pessoal. Desde sua estreia, a musa já apareceu com muitos namorados - e até se casou duas vezes. Relembre, a seguir, os amores da cantora! © Divulgação Mas o relacionamento não durou muito já que apenas um ano depois, em 1985, ela se casou com o ator Sean Penn no dia de seu aniversário, 16 de agosto. Eles ficaram juntos até 1987, mas, antes do divórcio, fizeram um filme e uma peça teatral juntos. © Montagem Divulgação O primeiro namorado da estrela após o lançamento de seu primeiro single, Everybody, foi o DJ John Benitez. Além de par romântico de Madonna, ele também produziu algumas músicas dela, como é o caso de Holiday, faixa do álbum que leva o nome da cantora. Ele trabalhou também com nomes como Whitney Houston e Michael Jackson. © Divulgação Entre 1989 e 1990, segundo a People, ela não se desgrudava do ator Warren Beatty, com quem protagonizou Dick Tracy, filme de sucesso... mediano. © Divulgação Em 1994, ela namorou por alguns meses o rapper Tupac Shakur, morto em 1997. Ela revelou, anos depois, que foi ele quem terminou com ela, e que ela o amava muito. © Divulgação No mesmo ano, ela se envolveu com Dennis Rodman, excêntrico jogador de basquete. © Divulgação Já em 1996, ela se relacionou com Carlos Leon, que era seu personal trainer à época. Juntos, eles são pais de Lourdes Maria, nascida no mesmo ano.

