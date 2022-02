Entretenimento 24/02/2022 16:57 Pipoca Moderna Vídeo de bastidores apresenta personagens de "Vikings: Valhalla" Com a estreia cada vez mais próxima, a Netflix divulgou um vídeo de bastidores de "Vikings: Valhalla", trazendo depoimentos do elenco e da equipe criativa para apresentar a época histórica e os personagens principais da atração - "vikings que se tornarão lendas". A nova série é uma continuação da recém-encerrada "Vikings" desenvolvida pelo mesmo produtor, Michael Hirst. Mas se passa um século após as façanhas de Ragnar Lothbrok e seus filhos, concentrando-se nas aventuras de outros vikings famosos, como os irmãos Leif Eriksson e Freydis Eiríksdottir, que chegam da colônia da Groenlândia, e Harald Harada, um viking cristão que se apaixona por Freydis, além de William, o Conquistador, o primeiro rei normando da Inglaterra. A ligação com os personagens da série anterior se dá justamente por William, que é descendente direto de Rollo, o irmão de Ragnar, cuja ascensão na monarquia franca (atual França) foi mostrada em "Vikings". Desta vez, Hirst terá um papel menos ativo - está desenvolvendo várias séries históricas simultaneamente - , deixando o rumo da atração a cargo do showrunner Jed Stuart - que é nada menos que o roteirista dos filmes clássicos "Duro de Matar" (1988) e "O Fugitivo" (1993). O elenco destaca Sam Corlett (o Caliban de "O Mundo Sombrio de Sabrina"), Jóhannes Jóhannesson (o rei do gelo Cumber em "Cursed"), Frida Gustavsson ("Swoon"), Leo Suter ("The Liberator"), Bradley Freegard ("Keeping Faith"), Laura Berlin ("Immenhof - The Adventure of a Summer"), David Oakes ("The Pillars of the Earth"), Caroline Henderson ("Tuya Siempre") e Pollyanna McIntosh (a Jadis de "The Walking Dead"). A estreia acontece na sexta-feira (25/2) em streaming.

Voltar + Entretenimento