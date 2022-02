Entretenimento 25/02/2022 16:10 Blu-ray de "Homem-Aranha" terá 80 minutos de cenas extras A Sony divulgou o trailer do Blu-ray de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", que promete 80 minutos de cenas de bastidores, cenas deletadas, erros de gravação e easter eggs. Neste material, estão incluídos nada menos que 20 minutos extras com Tobey Maguire e Andrew Garfield. Os extras vão acompanhar o lançamento das versões em Blu-ray, 4k Ultra HD e DVD, que serão lançadas em 12 de abril nos EUA. Mas o filme será disponibilizado antes disso nas plataformas de VOD. Como a Sony oferecerá a produção tanto para locação quanto para compra digital a partir de 22 de março, é de se questionar se a versão em streaming virá sem os extras. A propósito, "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" segue em cartaz nos cinemas brasileiros e já arrecadou mais de US$ 1,8 bilhão em bilheteria ao redor do mundo.

Voltar + Entretenimento