Entretenimento 25/02/2022 16:18 Pipoca Moderna Trailer apresenta a versão live-action de "Os Padrinhos Mágicos" A Paramount+ divulgou o pôster e o primeiro trailer da versão live-action de "Os Padrinhos Mágicos". Intitulada em inglês "The Fairly OddParents: Fairly Odder", a nova série é centrada nos primos mais jovens do protagonista da série animada. Na série, Timmy Turner (Caleb Pierce) já é um adulto a caminho da universidade de Princeton, por isso deixa seus padrinhos mágicos, Cosmo e Wanda, para cuidar de sua priminha Viv (Audrey Grace Marshall) e seu meio irmão caçula Roy (Tyler Wladis). A atração é um híbrido que combina atores com os padrinhos, que ainda aparecem animados ao estilo clássico da série do canal pago Nickelodeon. A princípio céticos, Viv e Roy logo adoram a novidade, enquanto começam a perceber a pegadinha da moral da história: cuidado com o que deseja. Além do elenco citado, Laura Bell Bundy ("How I Met Your Mother") e Ryan-James Hatanaka ("Nancy Drew") interpretam os pais dos novos protagonistas. O revival de "Os Padrinhos Mágicos" acontece cinco após o término da versão animada, que durou dez temporadas na Nickelodeon. Criado por Butch Hartman, o desenho acompanhava os altos e baixos de Timmy Turner, menino de 10 anos, que contava com a ajuda de seus padrinhos mágicos, Cosmo e Wanda, para superar os obstáculos da vida - e criar confusões. A nova série estreia em 31 de março nos EUA e ainda não teve confirmação de lançamento no Brasil.

