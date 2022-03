Entretenimento 01/03/2022 10:00 ISTOÉ GENTE Tiago Leifert fará participação em programa da Record TV O apresentador informou que deixaria a TV Globo em setembro do ano passado Tiago Leifert, que deixou a Globo há quase seis meses, vai participar na terça-feira (01) do “Programa de Todos os Programas”, atração das plataformas digitais da Record TV. A transmissão acontecerá às 18h, no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. O apresentador informou que deixaria a TV Globo em setembro do ano passado. Vale ressaltar que o motivo de Leifert ter decidido sair da emissora seria o fato de sua filha, Lua, ser diagnosticada com câncer nos olhos.

