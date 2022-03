Entretenimento 02/03/2022 07:45 gente.ig.com.br 'BBB 22': Larissa é eliminada com 88,59% do reality Pernambucana enfrentava o primeiro paredão contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada Reprodução/Globo Larissa Tomásia é a sexta eliminada do 'BBB 22'. A influenciadora digital saiu com 88,59% dos votos. Ela enfrentava a berlinda contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. O ator teve 5,9% e a artista teve 5,51%. No discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador chamou a atenção para o botão de desistência. "Ver esse troço aí, no meio da sala, deve despertar muitos pensamentos em muitos de vocês. Já vimos que isso pode acontecer, não quero aqui avaliar os motivos de quem vai embora, apenas respeitamos, porque não é fácil. Vocês sabem e isso enaltece a coragem de quem fica", disse. "Tem que fazer sua parte bem feita, nas atitudes, nas provas, nas alianças, porque a partir daí, você entrega seu futuro nas mãos dos outros, que irão decidir se você irá ao paredão. Aqui fora, os outros irão decidir se você continua", disse. "A única maneira de não sentir esse gosto amargo é não se jogar. Vocês ganharam a vaga e entraram de cabeça", comentou. Tadeu então disse que eles se sujeitaram à rejeição, dor e derrota. "Era esse o combinado, era essa a ideia desde o começo, já que falamos em começo, lembra como tudo começou? A sua entrada no programa gerou muita atenção e expectativa, houve quem fizesse previsões", afirmou Tadeu. Larissa alcançou Bárbara Heck e se tornou a 8ª participante a ter maior rejeição na história do 'BBB 22'. Veja a lista: Karol Conká BBB 21: 99,17% Nego Di BBB 21: 98,76% Viih Tube BBB 21: 96,69% Patrícia BBB 18: 94,26% Nayara BBB 18: 92,69% Projota BBB 21: 91,89% Ana Paula BBB 18: 89,85% Larissa Tomásia BBB 22: 88,59% Bárbara BBB 22: 86,02% Victor Hugo BBB 20: 85,22% As realidades paralelas de Larissa Larissa teve uma passagem intensa, rápida e contraditória no 'BBB 22'. A pernambucana entrou na Casa de Vidro no meio do jogo e prometeu movimentar a casa, além de querer mudar os alvos da casa. A influenciadora saiu do programa duas semanas após ser aceita pelo público no reality. Apesar da aparente aceitação do público na primeira semana de jogo oficialmente como sister, ela logo caiu na rotina da casa e aderiu à estratégia do quarto Lollipop, em que ela criticava o modo de jogo antes de entrar na casa. Além da decepção da web ao ver que ela entrou com informações externas e não soube usá-las direito, Larissa também virou meme após passar as informações desencontradas ou totalmente fora da realidade que o público interpretava do 'BBB'. Desde dizer que Eslovênia era uma das favoritas até citar memes criados no programa que não existiram, a pernambucana muitas vezes foi colocada em xeque por não dizer a verdade dentro do programa. Mais recentemente, ela contou para Laís que não disse a verdade sobre a situação de Eslovênia fora da casa e se sentiu culpada por dizer que Tiago Abravanel era criticado pelo público de casa. Larissa também se envolveu em polêmicas após se aliar com Jade Picon e ter interesses em Paulo André, sendo até apelidada de 'talarissa', junção de 'talarica' com Larissa. Logo após entrar na casa, ela rompeu laços com Gustavo. Enquanto o brother foi para o quarto Grunge, ela foi para o Lollipop e tentou eliminá-lo logo na primeira semana dos dois dentro do 'BBB'. Nesta semana, Larissa e os amigos tentaram livrá-la do paredão votando em Douglas Silva, mas Eliezer e Vyni votaram em Jessi, empatando os votos entre a influenciadora e o ator. Então, ela foi indicada por um desempate do líder Paulo André Camilo.

