Entretenimento 03/03/2022 09:28 E-Pipoca Set de "Lupin" é assaltado por gangue mascarada Foto: Divulgação Na mesma semana em que o set de "The Crown" foi assaltado, outra produção da Netflix também virou alvo de ladrões. Ironicamente, o novo alvo foi uma série em que o herói é um ladrão. Segundo a agência AFP, cerca de US$ 333 mil em equipamentos foram roubados na sexta passada (25/2) no set de "Lupin" em Nanterre, perto de Paris, onde as gravações dos novos episódios estavam ocorrendo. Cerca de 20 pessoas com o rosto coberto invadiram o set depois de lançarem fogos de artifício. "Houve um incidente em 25 de fevereiro durante as filmagens da próxima temporada de 'Lupin'", confirmou a Netflix em nota para a imprensa. "Nosso elenco e equipe estão seguros e não houve feridos". Um dos programas de língua não inglesa mais populares da Netflix, "Lupin" está atualmente gravando sua 3ª temporada, com Omar Sy de volta ao papel de Assane Diop, um criminoso que se envolve em vários assaltos inspirados no ladrão de romances centenários Arsène Lupin. O prejuízo do roubo dos equipamentos se soma aos US$ 200 mil do assalto de antiguidades do set de "The Crown", que atualmente grava sua 5ª temporada na Inglaterra.

Voltar + Entretenimento