Entretenimento 03/03/2022 09:31 Pipoca Moderna Ivete Sangalo vai gravar música-tema de "Detetives do Prédio Azul" Ivete Sangalo vai cantar a música de abertura do novo filme da franquia "Detetives do Prédio Azul". Ela gravou, especialmente para o longa, uma nova versão da música-tema da série de TV, chamada "Um Barulho, um Sumiço". Além de ser ouvida no cinema, a versão com a voz da estrela baiana será lançada em março em todas as plataformas musicais. O filme será o terceiro da franquia nos cinemas. Intitulado "Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo", está pronto desde 2020, mas acabou tendo a estreia adiada devido à pandemia. A produção deve marcar a despedida do elenco atual, após um terceiro time de detetives mirins gravar novos episódios da série do canal pago infantil Gloob. O trio de protagonistas atuais é o segundo a encabeçar a franquia, formado por Bento (Anderson Lima), Sol (Leticia Braga) e Pippo (Pedro Motta). A aventura cinematográfica vai acompanhá-los até o fim do mundo - também conhecido como Argentina. Com ajuda da feiticeira-mirim Berenice (Nicole Orsini), que já é praticamente um membro honorário do grupo, eles embarcam para a cidade mais ao Sul do continente na tentativa de salvar o porteiro Severino (Ronaldo Reis) de um medalhão enfeitiçado. Dirigido por Mauro Lima ("Tim Maia"), o terceiro longa da franquia contará com várias participações especiais, entre elas uma dupla rival dos heróis, a bruxa Duvíbora (vivida por Alexandra Richter, de "Minha Mãe é uma Peça") e sua filha Dunhoca (Klara Castanho, de "Tudo por um Pop Star"), que farão de tudo para colocar as mãos na relíquia de Severino. O elenco também inclui a volta de Suely Franco como a Vó Berta, além de Lázaro Ramos ("Mister Brau") e Alinne Moraes ("Tim Maia").

