Entretenimento 03/03/2022 18:48 METRÓPOLES Marquezine rebate seguidor: “Não se preocupe com meus peitos” A atriz e modelo perdeu a paciência com os haters e respondeu as críticas deixadas em uma de suas fotos publicadas nas redes sociais Bruna Marquezine perdeu a paciência e decidiu responder os críticos das redes sociais. A modelo, que acompanha o desfile da marca Yves Saint-Laurent na semana de moda de Paris, publicou uma foto do look escolhido para o evento. A ousadia da peça transparente chamou a atenção dos internautas por deixar os seios visíveis e foi alvo de comentários maliciosos. “Mostrou o peito está horrível, meu amor, perdeu ponto, coisa horrorosa”, escreveu um internauta. A atriz, desta vez, não deixou a alfinetada passar batida e respondeu: “Fui muito bem tratada a noite inteira por todos que cruzaram o meu caminho. Não se preocupe comigo e nem com os meus peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no Carnaval!”. No Twitter, Bruna continuou o desabafo sobre os comentários que recebe nas redes sociais sobre o seu corpo. “Seu machista do caralh*”. Uma outra seguidora concordou com a indignação da famosa: “Todos os tweets dele passa ar de obsessão, típico macho que não aguenta ver a mulher maior do que ele!”. Pouco tempo depois, Bruna Marquezine concluiu: “Relaxa, machista. A minha fama aqui é de atriz, modelo, fashionista, influenciadora, gente boa, gentil, educada, divertida e de uma baita de uma gostosa!”.

