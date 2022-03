O show do cantor Gusttavo Lima que seria realizado na Arena Pantanal, será no Univag, em Várzea Grande, no dia 19 de março. A realização do show é da Musiva, em parceria com outras empresas. As vendas serão abertas, um camarote para 15 pessoas está pelo valor de R$ 10 mil.

Segundo o empresário Elson Ramos de Figueiredo, Gusttavo Lima não queria apenas fazer uma apresentação – o cantor queria um grande show. Elson garante que será um grande evento. Em dezembro do ano passado, Gusttavo esteve em Cuiabá com show que deu recorde de público. Aproximadamente 35 mil pessoas estiveram presentes no evento que aconteceu no estacionamento da Univag, com participações de Felipe Araújo e Leonardo.

O sucesso surgiu em 2010, com o CD e DVD ‘Inventor dos Amores’. Ali, já estavam sucessos como Caso Consumado; Revelação; Rosas, Versos e Vinhos; Cor de Ouro e também a música que dava nome ao álbum. Hoje, ele ultrapassou as 13 milhões de curtidas no Facebook, 10 milhões de seguidores no Twitter, 19 milhões no Instagram e mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube. O último álbum, lançado recentemente, foi ‘O embaixador’.

A primeira edição do Buteco do Gusttavo Lima foi lançada em julho de 2015 com a participação de Leonardo, Jorge & Mateus, Zezé Di Carmargo & Luciano, Bruno & Marrone e Seu Alcino, pai do cantor. A ideia de Gusttavo Lima foi reunir grandes nomes e prestar uma homanegam ao gênero musical.

O sucesso veio de imediato e o cantor realizou a segunda edição com releituras de várias canções, escolhidas pelo cantor no estilo modão sertanejo.