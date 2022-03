Entretenimento 06/03/2022 11:59 Luciana Gimenez revela que nunca fez procedimento estético na barriga Foto: Divulgação Luciana Gimenez é o tipo de famosa que você já deve saber que está sempre alimentando as suas redes sociais com novas fotos ao lados dos filhos, passeios, viagens e até mesmo agora ao lado do novo namorado. Durante o último sábado, dia 5, a bonitona aproveitou um tempo de sua viagem para interagir e responder algumas perguntas de seus fãs e seguidores do Instagram. Depois de compartilhar uma foto usando biquíni, Luciana Gimenez negou que já tenha feito procedimento estético na barriga. Não fiz nada, não. Mas obviamente eu já tive dois filhos, então tenho um pouco de flacidez normal... valeu a pena. Gosto de mim do jeito que sou. Para quem não sabe, a apresentadora é mãe de Lucas Jagger, de 22 anos de idade e de Lorenzo de apenas 11 anos de idade.

