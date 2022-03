Entretenimento 08/03/2022 09:23 Pipoca Moderna GAME “GOD OF WAR” VAI VIRAR SÉRIE DA AMAZON Mais um game popular vai virar série. De acordo com o site Deadline, a Amazon negocia adaptar “God of War”, uma das maiores franquias do PlayStation, numa série live-action. A produção será assinada por Mark Fergus e Hawk Ostby, criadores de “The Expanse”, e Rafe Judkins, de “A Roda do Tempo”. Lançada originalmente em 2005, “God of War” já conta com sete jogos e vai lançar o oitavo (“God of War: Ragnarok”) ainda este ano. Os jogos acompanham um guerreiro espartano chamado Kratos, que busca se vingar de Ares, o Deus da Guerra, após a influência da divindade levar à morte de sua família. Em estágio inicial, o projeto ainda não tem previsão de lançamento. Veja abaixo o trailer do novo game, que demonstra como a franquia também referencia a mitologia nórdica.

