Entretenimento 08/03/2022 15:58 movimentocountry.ig.com.br Envolvido em polêmica com vídeo fake de público gritando “Fora Bolsonaro” em seu show, Gusttavo Lima surpreendeu com atitude contra deputada Envolvido em polêmica com vídeo fake de público gritando “Fora Bolsonaro” em seu show, Gusttavo Lima surpreendeu com atitude contra deputada Após anunciar a compra de um jatinho de mais de R$ 250 milhões, o cantor sertanejo Gusttavo Lima foi surpreendido nesta segunda-feira (07) com um vídeo fake de um show em Portugal no qual o público gritava “Fora Bolsonaro” interrompendo a sua apresentação. No entanto, o vídeo logo chegou em suas mãos e ele fez questão de se pronunciar alegando que era uma montagem. No vídeo original, compartilhado em seu perfil do Twitter, o público grita seu nome enquanto ele fica parado observando. Já o vídeo fake foi compartilhado pela deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS), que logo apagou de seus stories, mas as réplicas de outras páginas ainda fazem alusão a ela como a criadora do conteúdo. Dessa forma, de acordo com o portal Metrópoles, Gusttavo Lima irá entrar com uma ação judicial contra a deputada. Em uma nota divulgada à imprensa, a Balada Music, escritório do cantor sertanejo, se pronunciou lamentando as fake news do vídeo e anunciando o processo: Em nota, Gusttavo Lima e a produtora Balada Music lamentaram a atitude da parlamentar. O vídeo, compartilhado por ela, rapidamente, se espalhou pelas redes sociais: “A Balada Music vem por meio deste repudiar veementemente o vídeo fake publicado pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS), atribuído ao show do cantor Gusttavo Lima em Lisboa – Portugal”, começa. “Em respeito ao público e trazendo a verdade dos fatos, esclarecemos que o vídeo original foi claramente editado. As imagens e o áudio do original mostram o público ovacionando o artista com gritos ‘O Embaixador’. Em nenhum dos shows do artista no exterior houve qualquer manifestação política contra ou a favor ao atual governo”, complementa a nota. “Lamentamos que uma autoridade como a excelentíssima deputada e pessoas mal-intencionadas estejam divulgando fake news. Ressaltamos ainda que adotaremos todas as medidas necessárias cabíveis contra ela e demais envolvidos”, conclui.

