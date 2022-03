A série “Gotham Knights” confirmou a participação da “filha do Coringa” e da primeira Robin feminina em sua trama. A atriz Olivia Rose Keegan (a Lily de “High School Musical: The Musical: The Series”) vai viver Duela Dent, que surgiu nos quadrinhos afirmando ser filha do Coringa e sobrinha do Duas Caras.

Ela foi introduzida como heroína nos quadrinhos dos Titãs em 1976, dizendo que queria remediar todo o mal feito pelo pai e pelo tio, mas o reboot de “Crise nas Infinitas Terras” bagunçou sua origem, que se tornou ainda mais complicada pelos reboots seguintes. Em certo ponto, ela foi eliminada pelo Monitor por representar uma anomalia, uma sobrevivente de Terra 3, filha do Coringa e da versão feminina do Duas Caras, ambos super-heróis em sua dimensão. Ela também apareceu como esquizofrênica, dizendo-se filha da Mulher-Gato, do Espantalho e do Charada, e até como uma ex-membro dos Titãs do futuro que enlouqueceu após múltiplas viagens no tempo.

Vale apentar que Duela Dent já apareceu na série “Batwoman” como uma psicopata obcecada pelo Coringa, que mutila a própria cara para se parecer com o vilão. Em seu delírio, ela busca fazer uma transfusão de sangue do Coringa para dizer que é sua filha, e tenta obter a pele do rosto do criminoso para usar como máscara.

Como curiosidade, Duela tem uma rixa particular com a Arlequina, alimentada pela obsessão compartilhada pelo Coringa e pela inclusão das duas no Esquadrão Suicida, a certa altura de sua trajetória.

“Gotham Knights” vai deixar sua história vaga, mostrando que ela foi abandonada pelo pai – “o homem mais perigoso” da cidade – após nascer no Asilo Arkham e se tornou uma “lutadora brutal e uma habilidosa ladra”.

A trama também introduzirá Carrie Kelley, a primeira Robin feminina, apresentada no clássico futurista “O Cavaleiro das Trevas”, de Frank Miller. A série manterá sua personalidade idealista e corajosa, mas claro que mudará sua etnia, mantendo o padrão do “Arrowverso” de dar papéis de heróis ruivos para atores negros. A Robin será vivida por Navia Robinson (a Nia de “A Casa da Raven”).

Para completar, a produção escalou um personagem inédito nos quadrinhos: Turner Hayes, um filho adotivo de Bruce Wayne. O papel é interpretado por Oscar Morgan (“Warren”). O trio se junta aos anteriormente anunciados Fallon Smythe (“Grown-ish”) e Tyler DiChiara (“Relish”), que viverão a heroína Pássaro Azul e seu irmão no piloto em desenvolvimento para a rede americana The CW.

A atração ainda não tem uma temporada garantida. Apenas seu piloto foi encomendado pelo canal. Apesar do título, “Gotham Knights” não tem relação com o game da DC de mesmo nome, que será lançado neste ano, nem será uma produção derivada de “Batwoman”, exibida no mesmo canal nos EUA.

A trama vai se passar em Gotham City após a morte de Batman. Segundo a sinopse divulgada, a trama mostrará “o filho adotivo rebelde de Bruce Wayne forjando uma aliança improvável com os filhos dos inimigos de Batman, após todos serem incriminados no assassinato”.

Além de lutarem para limpar seus nomes e encontrar o verdadeiro assassino, o grupo de fugitivos ainda se verá ocupando o vácuo criado pela ausência de Batman, “quando Gotham se torna mais perigosa que nunca”, tornando-se “sua próxima geração de salvadores”.

A série está sendo desenvolvida pelos roteiristas Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, que atualmente escrevem episódios de “Batwoman”. E a produção é de Greg Berlanti, o mentor do “Arrowverso”, universo de séries de super-heróis da DC Comics na rede The CW.