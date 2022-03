Entretenimento 10/03/2022 18:29 E-Pipoca Vikings: Valhalla foi Renovada? Netflix já decidiu o futuro da série Sucesso na Netflix, Vikings: Valhalla é renovada, se tornando uma das novas queridinhas do streaming. Pouco tempo após se tornar uma febre entre os assinantes da Netflix, Vikings: Valhalla foi oficialmente renovada pelo streaming e garantiu não apenas uma, mas DUAS novas temporadas. A novidade foi revelada pela Netflix em seu Twitter na última quarta-feira (9), com um vídeo promovendo a série. Entretanto, o streaming ainda não sinalizou uma possível data para estreia dos novos episódios. Assim, se provando um sucesso, Vikings: Valhalla se junta a uma lista de poucas produções que Netflix renovou para diversos anos, em um único anúncio. Em anos anteriores, esse tipo de garantia só havia ocorrido com grandes sucessos do streaming como The Witcher e Bridgerton. Embora a Netflix não tenha revelado a quantidade de episódios que integrará as novas temporadas de Vikings: Valhalla, o TVLine chamou a atenção para um importante detalhe. Isso porque, quando a Netflix anunciou o derivado de Vikings, 24 episódios foram encomendados pelo streaming. Contudo, como sabem os seus fãs, apenas 8 capítulos chegaram junto com a primeira temporada da trama. Assim, é seguro supor que segunda e terceira temporada de Vikings: Valhalla podem trazer os 16 episódios restantes.

