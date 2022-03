Entretenimento 14/03/2022 15:04 ‘Dança da Anitta’ viraliza e faz música entrar nas mais ouvidas de 20 países Foto: Reprodução Uma coreografia viral nas redes sociais fez a música Envolver, lançada por Anitta em novembro de 2021, aparecer nas paradas musicais de 20 países. Trecho de apresentações ao vivo do hit, onde Anitta rebola no chão, está sendo copiado por usuários do Tik Tok de todo mundo. Confira trecho da coreografia: Na atualização das paradas musicais do Spotify deste sábado (12/3), Envolver alcançou a #48 posição, com 1,4 milhões de reproduções em 24 horas. Um dos destaques do feito é que a grande maioria dos plays veio do exterior — apenas cerca de 20% das reproduções foram feitas no Brasil. O país que mais está ouvindo Anitta no momento é o México, onde Envolver foi reproduzido 438 mil vezes em 24 horas. Além do México, o novo hit de Anitta aparece nas paradas musicais da Bolívia, Perú, Equador, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, Chile, Honduras, República Dominicana, Paraguai, Brasil, Colômbia, Uruguai, Argentina, Portugal e Espanha. Envolver também está entre os 30 vídeos mais assistidos globalmente no Youtube, entre as 10 músicas mais usadas em vídeos do Tik Tok dos Estados Unidos e entre as 100 mais ouvidas da Apple Music de 27 países. Comemoração Na tarde desta sábado, Anitta abriu uma live no Instagram para comemorar o sucesso da música. “É a primeira vez que uma música solo minha aparece entre as 50 mais ouvidas do Spotify Global”, compartilhou a cantora, em inglês, com os seguidores. Anitta disse que a gravadora dela, a Warner Records, apresentou resistência em lançar a música. "Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria forçar para lançar isso sozinha (sem uma participação na faixa)". Diferente dos outros lançamentos de Anitta, Envolver não contou com grande investimento. O clipe da música é o mais simples entre os últimos de Anitta e aposta mais na coreografia, que ela divide com o modelo marroquino Ayoub. Anitta também assina a direção do clipe. Após quase dois anos desde o lançamento do primeiro single, Me Gusta, o disco Girl From Rio deve finalmente chegar ao público. Em entrevista ao programa de rádio estadunidense do Michael Bennett, Anitta adiantou que o álbum deve ser lançado em abril deste ano.

Voltar + Entretenimento