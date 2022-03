Entretenimento 16/03/2022 10:09 Pipoca Moderna NOVO TRAILER DE “HALO” MOSTRA ESCALA ÉPICA DA SÉRIE A Paramount+ divulgou um novo trailer de “Halo”, série baseada no popular game do XBox. A prévia oferece um vislumbre dos vários personagens, efeitos visuais, cenas de ação e escala épica da produção. Em desenvolvimento há quase uma década, a série acompanha a luta da humanidade contra uma aliança alienígena. Inspirado no jogo original, lançado em 2001, a trama destaca o supersoldado Master Chief, estrela do game, que na série é interpretado por Pablo Schreiber (“American Gods”). Ele lidera uma elite de combatentes que toma a frente da guerra interplanetária. O elenco ainda inclui Natascha McElhone (“Designated Survivor”), Bokeem Woodbine (“Homem-Aranha: De Volta ao Lar”), Shabana Azmi (“Os Filhos da Meia-Noite”), Yerin Ha (“Reef Break”), Bentley Kalu (“No Limite do Amanhã”), Natasha Culzac (“MIB: Homens de Preto – Internacional”), Kate Kennedy (do telefilme “A Midsummer Night’s Dream”), Olive Gray (“Save Me”) e Charlie Murphy (“Peaky Blinders”). A adaptação é assinada por Kyle Killen (criador de “Mind Games”) e Steven Kane (criador de “The Last Ship”), que foram demitidos sem alarde durante a produção, deixando o comando nas mãos de Otto Bathurst, cineasta de “Robin Hood: A Origem”, responsável pela direção de alguns episódios. O nome mais imponente dos bastidores, porém, é o de Steven Spielberg, chefão do negócio via sua produtora Amblin, que tirou a adaptação do papel após várias idas e vindas, incluindo mudança de endereço – o projeto seria uma série do canal pago Showtime. A estreia vai acontecer no dia 24 de março em streaming e a série já se encontra renovada para sua 2ª temporada.

