Por mais que esteja há quinze anos na RedeTV!, Sonia Abrão não esconde a relação harmônica que tem com todos os contratados do SBT e na última quarta-feira (16), foi a vez dela participar do Programa do Ratinho e até se aventurar na cantoria no “Wall Duet Brasi.

O novo quadro do veterano é uma espécie de The Masked Singer. Recatada, a apresentadora do A Tarde é Sua revelou que só aceitou passar essa vergonha por ser muito amiga do contratado de Silvio Santos. Através das redes sociais, a própria anunciou que estava no SBT, mas esclareceu que tudo foi autorizado pela chefia da emissora em que trabalha. “REDE TV! autorizou e tô aqui pra participar do PROGRAMA DO RATINHO, daqui a pouco!!! Adoroooo!!!”, escreveu em uma das postagens.

“Só o RATINHO mesmo pra me convencer a “cantar” no Wall Duet Brasil, na nova temporada em seu programa! 🗣 Paguei mico, mas o que que a gente não faz por um amigo, né?”, disse em outra, ao lado do veterano do SBT.

ENQUANTO ISSO

Por mais que esteja feliz da vida com a cantoria no SBT, Sonia Abrão não deixa de soltar o verbo no A Tarde é Sua, principalmente quando o assunto é BBB22. A famosa não gostou nada do último Jogo da Discórdia ter sido exibido pela metade na TV aberta.