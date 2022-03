Entretenimento 18/03/2022 17:53 epipoca.com.br Sucesso absoluto! Batman alcança valor bilionário de bilheteria Batman continua fazendo um imenso sucesso nas bilheterias de todo o mundo. O novo filme do Homem-Morcego protagonizado por Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves já vendeu mais de dois bilhões e meio de reais (500 milhões de dólares) em apenas uma semana e meia de estreia oficial nos cinemas. O longa filme se tornou a melhor estreia da DC nos cinemas desde Esquadrão Suicida, em 2016. Informações compartilhadas pelo Deadline (via Screen Rant) dizem que o filme já tinha feito 505,8 milhões de dólares (2,56 bilhões de reais) até quarta-feira (16). O cálculo é o resultado da soma dos US$ 258,3 milhões (R$ 1,31 bilhões) que Batman lucrou nos Estados Unidos, mais os US$ 247,5 milhões da bilheteria do resto do mundo (R$ 1,25 bilhões). O alto escalão da Warner Bros. está feliz com os números. Toby Emmerich, representante da companhia, comentou em nota oficial a conquista: “Nós não poderíamos estar mais felizes de ver as pessoas no mundo todo aproveitando e curtindo Batman nos cinemas. Matt Reeves entregou um filme extraordinário que consegue honrar o legado desse herói global cultural enquanto ainda leva os espectadores a uma experiência que é totalmente nova e original. Nós parabenizamos Matt, Dylan, Walter, Chantal, Robert e Zöe, o elenco e equipe de produção inteiros por esse marco maravilhoso.” O site oficial da HBO Max publicou por engano antecipadamente a data do lançamento do filme em sua plataforma, que já está definida mesmo sem ter sido comunicada oficialmente. Segundo capturas de tela feitas antes que a informação pudesse ser retirada do ar, parece que Batman vai chegar no catálogo do streaming no dia 19 de abril, e começará a ser exibida no canal a cabo da emissora a partir do dia 23 do mesmo mês. Jason Kilar, presidente da WarnerMedia, já havia sugerido que algo assim aconteceria quando disse que a janela de exclusividade de seus filmes nos cinemas seria de apenas quarenta e cinco dias. Batman está em cartaz em todo o Brasil desde o dia 3 de março.

