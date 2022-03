Entretenimento 21/03/2022 18:40 olhardigital.com.br WhatsApp finalmente deve ampliar função lançada há meses Já faz um tempo que o WhatsApp começou a testar seu recurso de conectar múltiplos dispositivos sem a necessidade de estarem vinculados a um smartphone. Agora, depois de alguns meses, a função, presente na versão beta e de desktop do serviço, finalmente deve chegar para todos os usuários do app em celulares nos próximos meses. A informação é do WABetainfo, site especializado em dados sobre a versão beta do mensageiro. Segundo os informantes, a atualização deve chegar para iOS e Android até o fim de abril, mas sem uma data específica. O update deve ainda corrigir bugs e fazer melhorias em todo o serviço de múltiplos dispositivos, que tem recebido algumas críticas de usuários no PC. A principal vantagem do novo update deve ser a possibilidade de conectar, por exemplo, um tablet, sem a necessidade de vincular com o smartphone. Atualmente já é possível fazer isso em até quatro PCs. No entanto, o processo atual ainda é visto por muitos usuários como sendo bastante lento. WhatsApp e a mudança nos áudios O WhatsApp começou a modificar alguns detalhes em seu tradicional sistema de áudio nos últimos tempos. Depois de permitir acelerar a voz e alterar o visual para adicionar barras de som, o WhatsApp agora está testando uma nova função que pode ajudar quem usa o mensageiro a otimizar o tempo enquanto escuta uma mensagem. Também de acordo com o WABetainfo, o WhatsApp está adicionando na versão beta uma nova função que permite o usuário sair da conversa e acessar outra enquanto escuta um áudio. Ou seja, você não precisa mais permanecer na conversa específica para continuar ouvindo uma mensagem de voz.

