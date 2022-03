Entretenimento 25/03/2022 06:36 Justiça condena Sikêra Jr. a pagar indenização a Xuxa por xingar e humilhar a apresentadora ao vivo: ‘Pedófila’ Sikêra Jr um dos reis de polêmicas da internet foi condenado a pagar R$ 300 mil em indenização para Xuxa por calúnia e danos morais. Nesta quinta-feira (24), a juíza Ana Cristina Ribeiro, da 3ª Vara Cível de Osasco, julgou o caso e definiu procedente a denúncia de Xuxa contra o apresentador. Assim, a RedeTV! e Sikêra Jr terão que arcar tanto com os custos de indenização que são R$ 300 mil quanto com os custos de indenização que são R$ 300 mil quanto com os custos da audiência que são mais R$ 60 mil. Nas atas judiciais, a juíza criticou o programa de Sikêra Jr: “Destacam-se, ainda, as críticas a esse tipo de jornalismo, de desprestígio à pessoa em detrimento da análise argumentativa de suas ideias, em programas muito mais de entretenimento do que informativo, camuflando-se ofensas desmedidas na narrativa jocosa” Os apresentadores desses programas, com a bênção e o incentivo de suas empresas, como a ora corré, tudo fazem, sem o menor critério, inclusive levar ao ar ameaças de morte contra pessoas públicas, honestas e trabalhadoras, achincalham a vida privada e a família dessas pessoas, apenas para alavancar a audiência de seus programas televisivos, e, em decorrência, o faturamento, não só da empresa como o próprio”, finalizou a Juíza. ENTENDA O CASO Em 2020, Sikêra Jr começou ataques veementes contra a apresentadora Xuxa, após ela denunciar uma ação do em seu programa. Sikêra Jr colocou no seu programa um vídeo de um rapaz estuprando uma égua e fez dois de seus funcionários imitarem, zombando da situação, no instagram, xuxa repudiou. Após a manifestação da apresentadora, no programa seguinte, Sikêra Jr chamou a apresentadora de Pedófila, em alusão ao filme “Amor estranho amor (1982)” e disse que ela faz apologia as drogas por falar sobre sua mãe usar maconha medicinal para tratar doença degenerativa. E por fim disse que a Xuxa incentiva ‘Safadeza, putaria e suruba” por conta de seu novo livro “Maya, o bebê arco-íris” que mostra tem a personagem principal com duas mães.

