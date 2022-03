Entretenimento 25/03/2022 07:11 www.correiobraziliense.com.br Anitta alcança 2ª lugar no Spotify Global e Brasil vibra: 'copa do mundo' De ontem para hoje a brasileira ultrapassou nomes como Justin Bieber e Imagine Dragons (crédito: Reprodução) Anitta subiu mais duas posições com a música Envolver no Spotify Global, chegando na segunda posição nesta quinta-feira (24/3). De ontem para hoje a brasileira ultrapassou nomes como Justin Bieber e Imagine Dragons, e os fãs estão na torcida para que ela alcance o primeiro lugar. No Twitter, Envolver é o assunto mais comentado, assim como Spotify e Top 2, também fazendo referência ao feito de Anitta. Para comemorar, a cantora publicou um vídeo no Instagram onde aparece com os dançarinos fazendo a coreografia do hit. "Uma pequena pausa nos ensaios para o Coachella para celebrar o número 2 global", escreveu Anitta em inglês. Nas redes sociais, os fãs vibram com o sucesso da cantora e torcem para ela chegar ao primeiro lugar, comparando inclusive com uma disputa de Copa do Mundo. "Se a Anitta pegar #1 no Spotify a gente pode colocar mais uma estrela no escudo da seleção?", questionou uma fã.

