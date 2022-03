Entretenimento 29/03/2022 10:05 www.terra.com.br Will Smith se pronuncia pela 1ª vez após agressão no Oscar O ator usou as redes sociais para pedir desculpas pelo tapa que deu no apresentador Chris Rock, após ele fazer piada com Jada Pinkett Smith Foto: Reuters O ator Will Smith se pronunciou pela primeira vez, através das redes sociais, sobre a agressão contra o colega Chris Rock, durante a transmissão ao vivo do Oscar 2022. "Violência em todas as suas formas é venenoso e destrutivo. Meu comportamento na premiação na última noite foi inaceitável e sem desculpas. Piadas sobre mim são parte do meu trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para eu aguentar e reagi de forma emotiva", disse Will, em publicação em sua conta oficial do Instagram. A agressão aconteceu após Chris Rock fazer um comentário sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will. O humorista disse que Jada, que sofre de alopécia e perdeu os cabelos, poderia fazer a sequência do filma ‘G.I. Jane”, que trazia no elenco Demi Moore com a cabeça raspada. Após o comentário, Will vai até o palco e dá um tapa no apresentador. Smith, que recebeu o Oscar de melhor ator, fez um discurso emocionado e pediu desculpas à Academia. Nesta segunda, direcionou parte da postagem ao colega. "Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não definem o homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade".

