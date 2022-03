Artistas fazem sucesso na cena da música eletrônica nacional e colaboram na recém-lançada “Keep Walking”

Nesta sexta-feira, dia 1º, o DJ Alok e a banda eletrônica Rooftime chegam a Tangará da Serra para comandar apresentações inesquecíveis para o público da região. O evento acontece no Parque de Exposições da cidade e contará ainda com Matheus Fernandes, DJ Felipe Britto e DJ Magnum no lineup.

O trio paulista Rooftime por Lisandro, Gabriel e Rodrigo apresenta seus grandes sucessos, como "Don’t Let it Go" que faz parte da trilha sonora da novela "Um Lugar ao Sol" da Rede Globo, "I Will Find", parceria feita com o Vintage Culture e lançada pelo grande selo holandês Spinnin’ Records, "Free My Mind" na colaboração com Alok e Dubdogz, além de outros sucessos do trio que atualmente conta com mais de 86 milhões de streams nas plataformas e marca presença entre os 10 maiores artistas brasileiros do segmento eletrônico.

Rooftime e Alok chegam com a mais recente parceria de sucesso dos DJs, “Keep Walking”, lançada em fevereiro, que já soma mais de meio milhão de reproduções nas plataformas digitais. Alok também irá contagiar o público com seus últimos singles “Meu Amor”, parceria com Ixã, e “Un Ratito”, parceria com Luis Fonsi e Juliette.

Para suas produções, o Rooftime retrata histórias e inspirações, sem se limitar a apenas um segmento. Essa abrangência musical se mostra bem clara em seus sets, mesclando sons pré-feitos com melodias e instrumentos ao vivo, sem cair na mesmice de mashups e drops usuais. Todos esses fatores tornam seus shows uma experiência única.

Para 2022, o trio prepara novidades e uma série de lançamentos inéditos, além de uma agenda de shows que promete tirar o fôlego de todos, incluindo no Equador, onde se apresentam como parte do evento Carnaval de los Cuatro Ríos em abril.

Serviço: ALOK IN TGA + MATHEUS FERNANDES E ROOFTIME

Data: 1 de abril de 2022, sexta-feira

Horário: Abertura às 22h

Endereço: Parque de Exposições - Tangará da Serra, MT

Classificação: 18 anos. Menores apenas acompanhados do responsável legal.