Entretenimento 31/03/2022 17:24 Pipoca Moderna "Morbius" e "Alemão 2" são principais estreias de cinema Após vários adiamentos devido à pandemia, "Morbius" tem lançamento de blockbuster nesta quinta-feira (31/3), chegando em cerca de 650 cinemas e 1,8 mil salas. O personagem-título faz parte do universo dos quadrinhos do Homem-Aranha, cujo último filme, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", consagrou-se como a segunda maior bilheteria do país em todos os tempos. Só que a atual produção não agradou nada à crítica americana e, mesmo com uma estreia embalada pelo excesso de ofertas, deve ter uma passagem relâmpago entre os títulos mais vistos. Por isso, a melhor opção da semana é o policial nacional "Alemão 2", que também é o segundo lançamento mais amplo, disponibilizado em 262 salas. Sequência do filme que vendeu quase 1 milhão de ingressos em 2014, "Alemão 2" não deve nada ao cinema de ação americano e é um retrato do Brasil atual. Além disso, é o primeiro título da Manequim Filmes, nova divisão da Vitrine dedicada a obras de maior apelo comercial. Há mais seis títulos, entre eles dois documentários brasileiros. À exceção da animação europeia "Epa! Cadê Noé? 2", são todos lançamentos limitados. Confira abaixo a lista completa de estreias, principais detalhes e os respectivos trailers. Cercado de expectativas após o sucesso de "Homem-Aranha: Longe de Casa", o novo filme da Marvel passado no universo do herói aracnídeo é um grande anticlímax. Destruído pela crítica internacional por ser 1h44 de tédio, atingiu apenas 19% de aprovação (e caindo) no Rotten Tomatoes e já está sendo cotado para o próximo troféu Framboesa de Ouro - que neste ano premiou seu astro, Jared Leto, como Pior Ator por "Casa Gucci". No filme, Michael Morbius (Leto) é um bioquímico vencedor do Prêmio Nobel que, ao tentar descobrir a cura para sua doença terminal, transforma-se acidentalmente num vampiro. Embora tenha ficado superpoderoso como efeito colateral, ele precisa lutar contra o desejo de matar e se alimentar de sangue humano. O roteiro é da dupla Burk Sharpless e Matt Sazama (do infame "Os Deuses do Egito"), a direção está a cargo do sueco Daniel Espinosa ("Vida") e o elenco inclui ainda Tyrese Gibson ("Velozes e Furiosos 8"), Jared Harris ("Chernobyl"), Adria Arjona ("Círculo de Fogo 2: A Revolta"), Matt Smith ("Noite Passada em Soho") e Michael Keaton, retomando o papel do vilão Abutre de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017). Lançado em 2014, "Alemão" mostrava uma equipe policial encurralada por traficantes no morro carioca que batizava a produção e se tornou um dos melhores thrillers brasileiros recentes. A continuação vai pela mesma trilha, acompanhando outra equipe encurralada após uma operação contra um líder do tráfico dar errado. Novamente dirigido por José Eduardo Belmonte, "Alemão 2" lembra que o Brasil sabe fazer bons thrillers policiais. Totalmente tenso e repleto de ação, o filme ainda embute crítica social e supera o primeiro por ser ainda mais realista. E o elenco também merece aplausos pela entrega, começando por Leandra Leal ("Aruanas"), Vladimir Brichta ("Bingo: O Rei das Manhãs"), Gabriel Leone ("Dom"), Mariana Nunes ("Carcereiros"), Aline Borges ("Verdades Secretas"), Dan Ferreira ("Segundo Sol"), Digão Ribeiro ("Dom") e Zezé Motta ("3%"). Continuação de um desenho animado de 2015, a produção da Irlanda e de Luxemburgo representa um avanço técnico em relação ao original, mas a falta de uma boa história e a animação rígida dos personagens explicam seus meros 20% de aprovação no Rotten Tomatoes. O segundo filme pior avaliado da semana acompanha os animais da Arca de Noé em sua jornada, enquanto alguns caem no mar e vão parar em terra firme.

Voltar + Entretenimento