Entretenimento 03/04/2022 08:48 emoff.ig.com.br Crise se intensifica e SBT registra pior audiência da história Após recordes negativos em janeiro e fevereiro, a emissora de Silvio Santos continuou em queda e registrou outro péssimo resultado em março Se a situação do SBT já estava muito delicada por conta dos péssimos índices de audiência Vivendo uma de suas maiores crises de audiência, o SBT até que está tentando fazer algumas alterações importantes em sua programação com o objetivo de reverter a situação complicada, mas absolutamente nada está sendo suficiente para manter os telespectadores sintonizados. Sendo assim, os números no Ibope, que na teoria deveriam crescer, a cada mês vão ficando mais baixos. Março já começou, mas a média registrada vai ser assunto de muita dor de cabeça nos bastidores da emissora de Silvio Santos. Segundo dados divulgados pelo portal V Pop, a emissora paulista marcou 3,16 pontos de média no Painel Nacional de Televisão, número obtido por meio dos resultados conquistados nas 15 mais importantes praças do país. O número é um recorde negativo, se tornando o pior mês da história da emissora. Vale destacar que a crise de audiência, que se arrasta desde o ano passado, acabou se intensificando ainda mais no início de 2022. Em janeiro, a emissora paulista registrou 3,38 pontos de média no PNT, o que havia se tornado seu pior resultado mensal. Mas a situação foi piorando e o SBT marcou 3,19 pontos em fevereiro, o seu novo pior índice até então. Entretanto, março passou e deixou mais um recorde negativo, pelo terceiro mês consecutivo. Com o decorrer dos 31 dias de março, a Rede Globo registrou 11,59 pontos no Painel Nacional de Televisão, permanecendo líder absoluta e com muita folga sobre a segunda colocação, que ficou a Record TV. A emissora de Edir Macedo cravou 4,00 pontos de média e se manteve firme na vice-liderança da disputada briga pela audiência. O SBT ficou em terceiro lugar com 3,16 pontos, seguido da Band, que fechou o mês com 1,10. TEMPO DE MUDANÇA Bastante incomodados com a péssima fase vivida, Silvio Santos e os executivos do SBT estão sempre em busca de algo que consiga atrair o público. Com isso, inúmeras alterações já foram promovidas na grade da emissora paulista, que vai da extinção do programa “Vem Pra Cá”, que tinha Patrícia Abravanel como apresentadora, a criação de um telejornal que ficou pouquíssimo tempo no ar. Deste vez o Homem do Baú chegou ao limite e foi Além. Na tentativa de elevar os índices de audiência, Silvio Santos decretou o fim do “Bom Dia & Cia”, que teve seu último programa transmitido na manhã desta sexta-feira (01). O horário da atração infantil será ocupado pelo telejornal “Primeiro Impacto”, que passará a ser exibido das 06h00 às 12h00, ou seja, por seis horas consecutivas.

