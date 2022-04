Entretenimento 06/04/2022 18:17 Anitta causa polêmica ao falar que quer levar energia de 'diversão e sexo' do Brasil para o exterior Anitta causou polêmica por conta de uma declaração que saiu na capa da revista americana "Nylon", publicação que será distribuída no Coachella. A brasileira está entre os artistas do line-up. "No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar e eu quero trazer essa energia para cá".

Muitas pessoas criticaram a fala da cantora nas redes sociais desta segunda (4), dia em que a capa foi divulgada. A maior parte reclama de estimular a imagem sexualizada dos brasileiros fora do país. "Meu Deus. Tira o ódio de dentro de mim pq a vontade é de mataaaaaarrrrrrr", escreveu Anitta no Twitter.

Em outros posts, ela falou sobre a relação com a imprensa estrangeira e que a frase foi tirada de contexto. "Infelizmente ainda não consigo colocar o Paulo [assessor de imprensa da cantora] pra controlar essas coisas fora do país. Pq se eu conseguisse meu amorrrrr... sabe quando que iam fazer sensacionalismo comigo??? Na pqp ... mano eu tô soltando fogo pelo nariz 😤 meu deusssssss tira de mim todo o ódio pelo amor".

Frustrante. Cansativo. Desestimulante", reclamou na sequência. O post com a capa foi excluído das redes sociais da revista. É a primeira vez desde 2017 que a publicação será impressa. Anitta e Pabllo Vittar vão cantar no festival em abril, realizado no deserto Indio, no sul da Califórnia.

O evento acontece nos finais de semana de 15 a 17 e 22 a 24 de abril e tem Harry Styles, Billie Eilish e Ye (Kanye West) como headliners. Megan Thee Stallion, Karol G, Lil Baby, Doja Cat e Banda MS também estão na programação de retomada do festival após dois anos de cancelamentos por conta da pandemia.

