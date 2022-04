Entretenimento 08/04/2022 16:09 Após tapa em Chris Rock, Will Smith é banido do Oscar por 10 anos Neste período, ator também está proibido de participar de todos os eventos da Academia de Hollywood Will Smith está oficialmente banido do Oscar e de todos os eventos da Academia de Hollywood pelo período de 10 anos. A decisão foi tomada durante uma reunião dos diretores da Instituição, focada em discutir as consequências do tapa que o ator deu em Chris Rock na premiação de 2022. O encontro da Academia estava marcado inicialmente para 18 de abril, mas foi adiantado para esta sexta-feira (8). No final de março, os líderes da organização abriram um processo disciplinar contra Will e determinaram um prazo de 15 dias para o ator se defender, antes da definição das sanções de expulsão ou suspensão da entidade. No início de abril, Smith renunciou como membro da Academia, o que fez com que a reunião fosse adiantada. A renúncia do ator apenas impedia a participação dele no processo de votação do Oscar. Com o banimento, o astro enfrenta punições mais severas da premiação, sendo impedido de participar do evento durante o prazo estipulado. Will Smith deu um tapa em Chris Rock após o humorista ter feito uma piada sobre a cabeça raspada da esposa do ator, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia. Ao aceitar o prêmio de melhor ator por "King Richard: Criando Campeãs" momentos depois, o astro pediu desculpas à academia pela agressão. Ele também voltou a se desculpar nas redes sociais.

