Entretenimento 08/04/2022 16:35 www.metropoles.com Gusttavo Lima trava briga milionária na Justiça por autoria de músicas STJ publicou decisão recente que negou recurso do cantor para que fosse arquivado o processo que reivindica direito autoral de músicas O cantor Gusttavo Lima e o compositor André Luiz Gonçalves da Silva, o De Lucca, travaram mais um capítulo da briga deles na Justiça em uma ação de R$ 20 milhões relativa à autoria das músicas “Fora do Comum” e “Armadura da Paixão”. As canções foram registradas em coautoria pelo sertanejo. Lançada em 2011, “Fora do Comum” foi a que obteve mais sucesso nas paradas musicais. O single virou hit e alcançou a posição 31 no ranking do Brasil Hot 100. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou, nesta sexta-feira (8/4), a íntegra da decisão que negou recurso de Gusttavo Lima. Dessa forma, não arquivou o processo contra ele. Por isso, a ação voltou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), onde começou a tramitar em 2016. O recurso foi remetido para o STJ por causa do recurso do cantor, que alegou perda de prazo do compositor para reivindicar o direito autoral. Integralidade Na ação, De Lucca pede reconhecimento de seus direitos autorais sobre a integralidade das músicas “Fora do Comum” e “Armadura da Paixão”, registradas em coautoria pelo sertanejo. Gusttavo Lima chegou a oferecer R$ 50 mil para encerrar o processo, durante audiência de conciliação em Goiás, mas De Lucca não aceitou. No STJ, o colegiado seguiu voto do relator do processo, ministro Moura Ribeiro, e manteve acórdão do TJGO que determinou a produção de provas no caso. Os ministros do STJ entenderam que, neste caso de reivindicação de autoria de obra musical, não houve perda de prazo, conforme alegou a defesa de Gusttavo Lima no processo. Em seu voto, o relator destacou que a Lei 9.610/1998 não prevê prazo para perda do direito. “Ao contrário, afirma expressamente que o autor da obra pode reivindicá-los a qualquer momento”, explicou o ministro.

Voltar + Entretenimento