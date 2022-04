Entretenimento 10/04/2022 07:09 Tecnoblog WhatsApp em 2022: recursos já lançados e novidades que estão por vir Unsplash/Mourizal Zativa O WhatsApp continua apresentando recursos para melhorar a experiência dos usuários. Este ano, o mensageiro já implementou algumas novidades interessantes, como suporte via chat dentro do próprio aplicativo, busca de estabelecimentos próximos (como no Google Maps) e mais. Abaixo, mostramos todos os recursos que já foram lançados em 2022 e aqueles que ainda estão em testes na versão beta do app, mas que devem chegar em breve ao público. Suporte via chat dentro do aplicativo Em janeiro, o WhatsApp iniciou os testes de um recurso que permite entrar em contato com um representante da plataforma para solucionar problemas. Felizmente, essa novidade foi bem recebida na versão beta e já está disponível para todos os usuários . O WhatsApp liberou outra novidade em fevereiro. A atualização trouxe um recurso que permite encontrar lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais nos arredores, assim como faz o Google Maps. A ferramenta de busca usa a localização do usuário para exibir empresas cadastradas no WhatsApp Business, fornecendo informações sobre o endereço, horário de funcionário e formas de contato. Por enquanto, o recurso só está disponível para usuários de Android em São Paulo. Ainda não há previsão de lançamento no iPhone (iOS) e em outras regiões do Brasil. Extensão para detectar versão hackeada Em março, o WhatsApp anunciou o Code Verify , extensão para Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox que verifica se a versão web do mensageiro sofreu adulteração. A Meta (dona do aplicativo) admite que o WhatsApp Web não entrega os mesmos controles de segurança existentes nas versões do serviço para Android e iOS. Então, para evitar problemas de espionagem, por exemplo, a empresa lançou o plugin. A ferramenta, desenvolvida em parceria com a Cloudflare, trabalha fazendo uma comparação de hashes (sequências de caracteres geradas a partir de cálculos matemáticos). Assim, quando o usuário inicia a versão web, a extensão verifica o hash do código-fonte e o compara com o hash armazenado nos servidores da Cloudflare; se eles forem iguais, está tudo certo; se forem diferentes, alguma adulteração aconteceu. O que está por vir? A plataforma vem desenvolvendo outros recursos que ainda não estão disponíveis ou não chegaram a todos os usuários. Um deles é a função para reagir mensagens com emojis . Ao tocar e segurar sobre um conteúdo recebido, o aplicativo mostra algumas opções de emojis para interagir sem precisar enviar uma nova mensagem. A plataforma exibe uma janela flutuante com seis emojis. O mensageiro também vem trabalhando na prévia de documentos em conversas. A novidade permite visualizar o conteúdo de qualquer arquivo anexado sem precisar abri-lo. Por exemplo, ao receber uma foto em JPG como documento, o balão da mensagem vai mostrar um pequeno recorte da imagem. O encaminhamento de mensagens também pode sofrer alterações, já que o aplicativo deve limitar o compartilhamento a apenas um disparo por grupo. Caso o usuário queira enviar a mesma mensagem para vários grupos, ele precisará realizar múltiplos disparos. A empresa não revelou o motivo para a nova regra, mas com base nas mudanças anteriores, é provável que a decisão tenha sido tomada para combater a desinformação. O WhatsApp ainda iniciou a liberação de um recurso para celulares Android que permite ouvir áudios enquanto conversa com outras pessoas. Essa função mantém a mensagem de voz em reprodução mesmo em outros chats. O áudio aparece em uma pequena barra no topo da tela, com botões para pausar, tocar e fechar a notificação. Também há relatos de que a empresa está desenvolvendo uma opção para alterar o idioma do WhatsApp. Com isso, será possível manter o aplicativo em português enquanto o restante do celular segue em inglês, por exemplo. Outra novidade deu as caras na versão beta. Em breve, os usuários poderão enviar arquivos de até 2 GB . A atualização busca facilitar a troca de arquivos pesados, eliminando a necessidade de recorrer a outros serviços para fazer o compartilhamento.

