A influenciadora Rafa Kalimann confessa: adora sair de sua zona de conforto. Foi por isso que ela aceitou o convite para apresentar o programa de entrevistas Casa Kalimann, no Globoplay, mesmo sem saber direito como seria o programa. "Não me cobrei tanto. Me joguei de cabeça e dei muita risada", afirma. A falta de experiência cobrou um preço alto: a mineira foi criticada pela falta de desenvoltura e a Globo cancelou a atração apenas um mês após sua estreia. A parceria, no entanto, seguiu firme. A Globo contratou uma fonoaudióloga e Rafa passou a apresentar o programa Rede BBB, tema que ela conhece bem. "Como tudo na vida, procuro sempre evoluir. A cada experiência quero me aperfeiçoar e melhorar", diz, com humildade. O plano da Globo de levar Rafa para as novelas continua de pé. Ela já gravou uma participação especial em uma série da Globoplay que vai ao ar no meio deste ano e se matriculou em um curso de interpretação.

