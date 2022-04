Entretenimento 14/04/2022 12:00 rd1.com.br CNN Brasil derrota a GloboNews e lidera entre canais de notícias no horário nobre Após promover várias mudanças em sua programação e lançar algumas novidades, a CNN Brasil conquistou a liderança no horário nobre entre os canais de notícias. Os destaques foram do Expresso CNN, CNN Prime Time e WW. Segundo dados obtidos com exclusividade pelo RD1, na última sexta-feira (8), na faixa das 18h às 24h, a emissora anotou 0,50 ponto ante 0,47 da GloboNews, 0,13 da Jovem Pan News, 0,10 da RecordNews e 0,08 da BandNews. Os números são da Grande São Paulo. O Expresso CNN, agora sob o comando da dupla Elisa Veeck e Evandro Cini, das 18h30 às 19h29, conquistou 0,54 ponto de média. No mesmo horário, a GloboNews teve 0,36, a Jovem Pan Nes 0,32, a RecordNews 0,12 e a BandNews 0,01. O telejornal também conseguiu o pico da faixa noturna para a CNN Brasil, às 18h48. No momento em que mostrava cenas exclusivas na Usina de Chernobyl, o canal teve cinco vezes mais audiência que a segunda colocada entre os veículos do mesmo segmento. Na sequência, o CNN Prime Time, com Márcio Gomes, que agora tem sido exibido de 19h30 às 21h, também ficou na liderança, mesmo que apertada com a segunda colocada do ranking de notícias (0,66 x 0,65). Mais tarde, o programa de William Waack teve 3x mais audiência que o canal do Grupo Globo. O WW, que além da edição de domingo, agora é exibido também de segunda a sexta-feira, anotou 0,88 ponto de média. A GloboNews teve apenas 0,33. CNN Brasil prepara programa com grande empresário brasileiro O canal anunciou recentemente mais uma novidade para a sua grade diária. A empresa fechou contrato com Abilio Diniz para que, a partir de maio, ele possa comandar um programa de entrevistas do segmento CNN Brasil Soft. O importante empresário brasileiro vai receber personalidades brasileiras de diversas áreas para falar de atualidades do Brasil e do mundo, sociedade, cultura, política, comportamento e empreendedorismo, entre outros assuntos. Segundo o canal de notícias, o objetivo do novo programa é contribuir com os diálogos sobre importantes temas nacionais em um ano marcado pelas eleições. Abilio Diniz detalhou um pouco do seu novo programa. “Vamos discutir as questões do Brasil com pessoas importantes a fim de mostrar caminhos para que nosso país possa crescer. Estou muito feliz com o convite da CNN e espero que esses diálogos possam trazer ideias para melhorar o desenvolvimento do Brasil”, afirma o empresário.

