A cantora se apresentou ao lado dos rappers Snoopy Dog e Saweetie e usou um figurino nas cores verde e amarelo

Anitta está nos Estados Unidos e se apresentou no festival Coachella, na Califórnia, nesta sexta-feira (15), um dos principais eventos de música pop do mundo. Nas redes sociais, a cantora foi criticada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) por usar um figurino nas cores verde, amarelo e azul, as mesmas da bandeira do Brasil.

A brasileira ficou muito incomodada com a situação e rebateu os comentários no Twitter sobre sua roupa do show. A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim", escreveu.

Anitta está com tudo no cenário musical no exterior desde que a música "Envolver" para o ranking das mais tocadas no mundo todo e recebeu o rapper Snoop Dog para abrir seu show com “Onda Diferente”, que gravaram em parceria com Ludmilla. A apresentação contou com 40 bailarinos ao mesmo tempo no palco, em uma sequência de canções que passearam tanto por sucessos nacionais quanto internacionais da carreira da artista.

A apresentação contou com três trocas de figurino, todos assinados por Fausto Puglise, diretor criativo da grife Roberto Cavalli. Uma motocicleta de verdade e um sound system ao estilo das caixas de som dos bailes de funk brasileiros, também fizeram parte do espetáculo.

A rapper norte-americana Saweetie também subiu ao palco e cantou com Anitta a música “Faking Love”. O produtor e DJ Diplo também subiu ao palco com Anitta. Os hits “Vai Malandra”, “Sua Cara”, “Rave de Favela” e “Bola Rebola” também fizeram parte do repertório da apresentação.

Adiada devido à pandemia do novo coronavírus, a presença de Anitta no Coachella tem gerado expectativa desde seu anúncio original em 2019. O show acontece poucos dias depois do lançamento de seu novo álbum, “Versions of Me”, que celebra as diversas facetas da artista, unindo suas referências brasileiras com sons globais.

A cantora deve reprisar o show no segundo final de semana do festival, no próximo dia 22.