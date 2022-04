Entretenimento 16/04/2022 15:49 E-Pipoca Abracadabra 2: Casa de infância das protagonistas é revelada em novas fotos Mais imagens dos sets de Abracadabra 2 foram divulgadas: desta vez elas mostram a casa de infância das irmãs Sanderson. O filme, que terá lançamento exclusivo no Disney+, vai ter Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker reprisando seus papéis como as icônicas bruxas, e deve ser lançado ainda este ano. O perfil Hocus Pocus Guide, que sempre divulga informações dos bastidores e imagens capturadas por fãs, publicou fotos da casa construída no estilo do século 17. A locação onde a casa se encontra é uma vila completa no estilo colonial que foi construída em uma fazenda em Rhode Island, onde o filme foi gravado. De acordo com as informações na foto, houve rumores de que a vila inteira seria queimada, porém como pode-se ver na imagem, a casa continua inteira: “Aqui está um look na casa do século 17 das jovens irmãs Sanderson, que será vista nas cenas de abertura de Abracadabra 2. Houve um monte de interesse na vila dos anos 1600 que foi construída em Chase Farm em Lincoln, Rhode Island ano passado, e montes de rumores sobre uma cena envolvendo a vila inteira sendo queimada por completo… Mas apesar de alguns pequenos efeitos pirotécnicos e efeitos de fogo usados durante as filmagens parece que a vila vai continuar intacta para o corte final do filme.”

Voltar + Entretenimento