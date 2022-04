Entretenimento 18/04/2022 16:13 emoff.ig.com.br SBT define estreia de ‘A Pracinha’, versão infantil de ‘A Praça é Nossa’ Durante entrevista concedida à Eliana, Carlos Alberto de Nóbrega revelou detalhes da nova atração da emissora de Silvio Santos Vivendo uma das maiores crises de audiência de sua história, o SBT está tentando de tudo para conseguir reverter a situação, que até o momento, não demonstra poder de reação. Mesmo diante de diversas mudanças na programação, a emissora continua deixando seus executivos muito preocupados por conta dos péssimos índices de audiência que vem sendo registrados. Em busca de uma atração capaz de chamar a atenção dos telespectadores e que consequentemente consiga elevar os números no Ibope, o SBT definiu a estreia de “A Pracinha”. Além disso, a direção da emissora paulista já resolveu todas as pendências para que a versão infantil de “A Praça é Nossa”, um de seus maiores maiores sucessos, possa ser colocada no ar. Diversas novidades sobre o novo humorístico do SBT foram reveladas em primeira mão por Carlos Alberto de Nóbrega. Durante uma entrevista concedida à Eliana, transmitida na tarde deste domingo (17), além de falar sobre sua vida e carreira de muito sucesso, o apresentador de 86 anos contou detalhes a respeito dos bastidores do humorístico composto por atores mirins. Cientes de que algo de novo precisa ser feito na programação, na tentativa de melhorar a audiência, os executivos da emissora de Silvio Santos não querem perder mais tempo e já definiram quando “A Pracinha” fará sua estreia na telinha. Segundo informações divulgadas pelo ex-marido de Andréa Nóbrega, a partir de maio, ou seja, em aproximadamente um mês, os telespectadores poderão conferir a novidade. Continua após a publicidade Ainda de acordo com Carlos Alberto, um de seus filhos será um dos grandes responsáveis pela versão infantil programa humorístico. Isso porque, além de dirigir, Marcelo de Nóbrega irá comandar toda a trupe do programa. Vale ressaltar que, embora as informações já tenham sido reveladas, o SBT ainda não confirmou, de forma oficial, os detalhes sobre a estreia de sua mais nova atração. Além de contar algumas informações de bastidores, o comandante de “A Praça é Nossa” abriu o coração para Eliana e revelou detalhes sobre a sua aposentadoria: “Eu tô tirando o pé do acelerador. Se Deus me permitisse, eu queria morrer fazendo A Praça. Eu não quero morrer em uma cama, entendeu? Eu não quero morrer em uma cama, eu quero morrer trabalhando, aquele banco é meu”. O apresentador mencionou Manuel de Nóbrega, seu pai, para justificar todo o seu amor e dedicação ao programa “A Praça é Nossa”. Segundo Carlos Alberto, a continuidade da transmissão da atração representa manter viva essa lembrança tão especial: “Na minha cabeça, enquanto houver a Praça, não vão esquecer do meu pai. Eu luto pra manter a Praça no ar. É o único programa de humor desse gênero”.

