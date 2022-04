Entretenimento 18/04/2022 16:18 www.terra.com.br Altas Horas: Look criticado de Maisa traz tendências fortes Maisa participou do "Altas Horas", no sábado (16), e a sua roupa virou assunto nas redes sociais. A combinação diferentona foi elogiada por alguns e muito criticada por outros. Independente das opiniões individuais, o fato é que traz uma série de tendências fortes. Como é o look da Maisa? A atriz investiu em sobreposição, com camisa azul alongada e minissaia bege, que faz as vezes de um cinto. No estúdio, ainda adicionou uma blusa de tricô cropped. As peças são da grife italiana Miu Miu. Outro detalhe que chama atenção é o uso de meia cinza com sandália em preto e branco. Para finalizar, batom vermelho, brincos de pérola e fivelas no cabelo. Tanto a sobreposição de roupas quanto a meia cortam a silhueta na horizontal, o que pode achatar. Portanto, olhe-se bem no espelho e faça adaptações para se sentir bem, principalmente se for baixinha. Entre as sugestões estão monocromia e decote V, porque ajudam a alongar. "Amei tanto esse lookinho", escreveu Marina Ruy Barbosa nos comentários da publicação do Instagram. "Matou a moda" e "não gostei do look", disseram alguns seguidores. Maisa Foto: @maisa/Instagram/Reprodução / Elas no Tapete Vermelho Dicas para se inspirar no visual #ficaadica1: Camisa cai bem tanto em ocasiões informais quanto nas mais formais, combinando com peças que vão do jeans à alfaiataria. Vale investir em uma de boa qualidade para compor visuais variados. #ficaadica2: Sandália com meia? A tendência dos anos 70 está de volta e confere protagonismo à meia, que, por muito tempo, permaneceu bem escondida. Vale apostar em modelos de seda, lurex e até algodão com sandálias, escarpins e mules. Para isso, você precisa se sentir bem com o resultado. Se ficar incomodada e com vergonha, melhor deixar a ideia de lado, OK?

